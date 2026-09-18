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Моргунов, Андреев, Ефремов и другие: 9 историй о том, что советские актёры позволяли себе за кадром

Моргунов, Андреев, Ефремов и другие: 9 историй о том, что советские актёры позволяли себе за кадром

В советском кино было много лиц, которые зритель узнаёт с первого кадра. Борис Андреев, Евгений Моргунов, Сергей Филиппов, Георгий Юматов, Олег Ефремов — десятилетиями эти имена жили в окружении народной любви.

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