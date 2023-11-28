118 млн рублей на системы мониторинга глюкозы для детей получит Новосибирская область

Хорошие новости для маленьких пациентов с диабетом сообщает пресс-служба областного правительства. «В 2023 году Новосибирская область получит из федерального бюджета более 23,6 млн рублей на обеспечение портативными системами мониторинга уровня глюкозы у детей с сахарным диабетом I типа в возрасте от 2 до 17 лет включительно», – передает ТГ-канал правительства «Новосибирь».