Стеклов заявил, что Хаматова не может выставлять условия Родине

ct

cto talykova

Чудны дела твои господи. Жила обласканная ,любимая ,занималась какой то работой. Говорила что хотела, затем что то с головкой случилось или кто то усердно внушил ей, что она должна иметь свободу слова и что никто ничего против ей не может говорить. Потому что она одна знает где и кто прав.И что она может говорить любую гадость , а мы здесь не имеем право ей сказать ,очнись девочка : идёт война. Кто прав, кто виноват время покажет, но Родину защищать это наша обязанность. Хотя у них родина может быть и не Россия.?! Ну так определись уже. И малышка не в том положении, чтобы ставить условия. Если есть, какие то сомнения живи там, где живёшь,.Не гневи бога. А мы уж как нибудь без вас здесь обойдёмся.