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Усадьбы и замки: где можно обустроить изысканную загородную жизнь недалеко от Петербурга

Усадьбы и замки: где можно обустроить изысканную загородную жизнь недалеко от Петербурга

Весной многие жители мегаполисов задумываются об отдыхе за чертой города. Так, в конце марта интерес пользователей Авито Недвижимости к аренде загородного жилья в окрестностях Петербурга вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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