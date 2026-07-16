Почему за гражданство России теперь придётся заплатить 50 000 рублей? Юрист Дмитрий Фомов отвечает

Действительно ли гражданство России теперь будет стоить 50 000 рублей вместо прежних 4 000? Какой размер пошлины за РВП установлен после подписания закона и что такое РВПО за 8 000 рублей? Почему за вид на жительство теперь придётся платить 30 000 рублей и появится ли пошлина за замену ВНЖ? И с какой даты все заявления будут приниматься исключительно по новым по.
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