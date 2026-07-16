Почему за гражданство России теперь придётся заплатить 50 000 рублей? Юрист Дмитрий Фомов отвечает

Дей­стви­тель­но ли граж­дан­ство Рос­сии теперь будет сто­ить 50 000 руб­лей вме­сто преж­них 4 000? Какой раз­мер пошли­ны за РВП уста­нов­лен после под­пи­са­ния зако­на и что такое РВПО за 8 000 руб­лей? Поче­му за вид на житель­ство теперь при­дёт­ся пла­тить 30 000 руб­лей и появит­ся ли пошли­на за заме­ну ВНЖ? И с какой даты все заяв­ле­ния будут при­ни­мать­ся исклю­чи­тель­но по новым по.