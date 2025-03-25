Дуайт Ховард стал членом Зала славы «Орландо»

«Эти слезы сегодня были слезами РАДОСТИ. Слезы за того 10-летнего мальчишку, который сказал, что будет выбран первым на драфте НБА! Слезы за 18-летнего парня, которому доверили ключи от франшизы и целого города.
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