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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дуайт Ховард стал членом Зала славы «Орландо»

Дуайт Ховард стал членом Зала славы «Орландо»

«Эти слезы сегодня были слезами РАДОСТИ. Слезы за того 10-летнего мальчишку, который сказал, что будет выбран первым на драфте НБА! Слезы за 18-летнего парня, которому доверили ключи от франшизы и целого города.

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