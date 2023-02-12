Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

99 подписчиков

Василевский вышел на 2-е место по победам (25) в сезоне НХЛ. До Улльмарка – 1 выигранный матч

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 бросков из 29 в матче с «Далласом» (3:1) и был признан 2-й звездой.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх