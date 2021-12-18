Киев потребовал компенсацию за вывоз с Украины ядерного арсенала

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в субботу, 18 декабря, в интервью «Апостроф ТВ», что страна хочет получить оборонительное оружие в качестве компенсации за переданный ядерный арсенал.