Доцент Балынин: выплату пенсии могут приостановить, если ее не получали полгода

Выплату пенсии могут приостановить в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» в случае, если человек в течение полугода не приходил за деньгами в почтовое отделение или не получал их дома.
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