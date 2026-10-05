Jetour опустил цены в России. Сколько просят за Dashing и T2

Dashing подешевел до 2,71 млн рублей Jetour пересмотрел стоимость двух кроссоверов в России. Переднеприводные версии Dashing 2026 года выпуска в комплектациях «Комфорт» и «Престиж» подешевели на 50 и 80 тыс.
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