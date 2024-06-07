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«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в мае

«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в мае

В мае инвесторы находились в ожидании дальнейшего роста ключевой ставки, активность частных инвесторов на Мосбирже существенно выросла, а также розничным участникам рынка стали доступны новые инвестиционные инструменты.

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