Царьград. Урал ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/GLOBALLOOKPRESS. Так общаются в учебном заведении, где дети приезжих бьют девочек, а директор, по словам родителей, их защищает.
Учитель-мигрант в челябинской школе: "Женщина, рот закрой, иди мужу ноги мой"
Комментарии
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Анатолий Витушкин
Челябинск давно стал центром разрешенного мигрантам насилия к русскому населению. Такое положение возможно при попустительстве администрации города и, возможно, при наличие у власти представителей 5-й колонны.
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3 час.
ИН
Ирина Некрасова
Какой-то страшный сон, а не школа. Таджик- учитель, индифферентное руководство, неадекватные, агрессивные кишлачные зверёныши-одноклассники... Русских девочек там просто изуродуют морально за время обучения. И не исключено, что и физически. Терпеть и ждать этого просто нельзя! Родителям нужно бороться всеми возможными способами.
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3 час.
Ирина52
А о чем думают власти России?Такой клоповник - во время СВО! Это даже не 5-я колонна, а нечто гораздо худшее - мигранты-оккупанты.
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52 мин.
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