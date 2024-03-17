Учитель-мигрант в челябинской школе: "Женщина, рот закрой, иди мужу ноги мой"

Анатолий Витушкин Челябинск давно стал центром разрешенного мигрантам насилия к русскому населению. Такое положение возможно при попустительстве администрации города и, возможно, при наличие у власти представителей 5-й колонны.

ИН Ирина Некрасова Какой-то страшный сон, а не школа. Таджик- учитель, индифферентное руководство, неадекватные, агрессивные кишлачные зверёныши-одноклассники... Русских девочек там просто изуродуют морально за время обучения. И не исключено, что и физически. Терпеть и ждать этого просто нельзя! Родителям нужно бороться всеми возможными способами.