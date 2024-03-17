ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 051 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина52
    А о чем думают власти России?Такой клоповник - во время СВО! Это даже не 5-я колонна, а нечто гораздо худшее - мигран...Учитель-мигрант в...
  • Ирина Некрасова
    Какой-то страшный сон, а не школа. Таджик- учитель, индифферентное руководство, неадекватные, агрессивные кишлачные з...Учитель-мигрант в...
  • Анатолий Витушкин
    Челябинск давно стал центром разрешенного мигрантам насилия к русскому населению. Такое положение возможно при попуст...Учитель-мигрант в...

Учитель-мигрант в челябинской школе: "Женщина, рот закрой, иди мужу ноги мой"

Учитель-мигрант в челябинской школе: "Женщина, рот закрой, иди мужу ноги мой"

Царьград. Урал ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/GLOBALLOOKPRESS. Так общаются в учебном заведении, где дети приезжих бьют девочек, а директор, по словам родителей, их защищает.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Витушкин
Челябинск давно стал центром разрешенного мигрантам насилия к русскому населению. Такое положение возможно при попустительстве администрации города и, возможно, при наличие у власти представителей 5-й колонны.
Ответить
3 час.
ИН
Ирина Некрасова
Какой-то страшный сон, а не школа. Таджик- учитель, индифферентное руководство, неадекватные, агрессивные кишлачные зверёныши-одноклассники... Русских девочек там просто изуродуют морально за время обучения. И не исключено, что и физически. Терпеть и ждать этого просто нельзя! Родителям нужно бороться всеми возможными способами.
Ответить
3 час.
Ирина52
А о чем думают власти России?Такой клоповник - во время СВО! Это даже не 5-я колонна, а нечто гораздо худшее - мигранты-оккупанты.
Ответить
52 мин.

Картина дня

наверх