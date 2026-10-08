Киев рискует утонуть в фекалиях из-за затяжного блэкаута

Мэр Киева призвал жителей временно уехать из столицы из-за угрозы масштабного коммунального кризиса.
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Так, если в магазинах на ТВ показывают пустые полки в Киеве, так чем они срать будут, если жрать нечего? Так, что вонь будет в пустой канализации гонять.
Там им самое место, Подлые, продажные твари.
В 2022 они уже были в своём дерьме