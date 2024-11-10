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Царьград

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"Комментировать — только портить": Захарова оценила реакцию президента ФРГ на критику - немцам пора очнуться

"Комментировать — только портить": Захарова оценила реакцию президента ФРГ на критику - немцам пора очнуться

Мария Захарова иронично оценила реакцию президента ФРГ на критику. "Комментировать — только портить", - отметила дипломат, заявив, что немцам пора очнуться.

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