В Бугульминском районе в рамках нацпроекта прошел осенний легкоатлетический кросс

В Бугульминском районе на стадионе «Энергетик» состоялся осенний легкоатлетический кросс. Соревнования были направлены на популяризацию комплекса ГТО и прошли в соответствии с целями государственной программы «Спорт России», сообщили в Минспорте РТ.