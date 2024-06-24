Новицкий и Васильев стали подозреваемыми по делу о хищении 8,8 млрд руб

Совладельцев инвестиционной группы «Русские фонды» Сергея Васильева и Константина Бейрита заподозрили в хищении 8,8 миллиарда рублей, которое они могли совершить вместе с предпринимателем Евгением Новицким.
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