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Алена Леонова: «На международной арене нашим спортсменам будет полегче, чем на домашних стартах»

Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова высказалась о возвращении российских фигуристов на международную арену.

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