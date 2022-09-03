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Бывший депутат Рады Кива допустил, что провал атак на Херсон и ЗАЭС грозит Зеленскому военным переворотом

Бывший депутат Рады Кива допустил, что провал атак на Херсон и ЗАЭС грозит Зеленскому военным переворотом

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что провал атаки ВСУ на Херсон, а также неудачная попытка захвата Запорожской АЭС могут грозить президенту Украины Владимиру Зеленскому военным переворотом.

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