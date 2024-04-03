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Директора «Дагэнерго» арестовали по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей

Директора «Дагэнерго» арестовали по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей

Директор филиала «Дагэнерго» Магомедхабиб Мухумаев, которого арестовали по делу о мошенничестве, подозревается в хищении около 2,8 миллиарда рублей, сообщается на сайте Советского районного суда Махачкалы.

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