Мировой жандарм разбушевался

Весьма пожилая американская бабушка, министр финансов США Джанет Йеллен находится с визитом в Китае. Понятно, что на первом месте американо-китайские торговые проблемы: торговый дисбаланс, закупка Пекином оборудования для производства чипов последнего поколения в обход санкций и так далее.