Мировой жандарм разбушевался

Весьма пожилая американская бабушка, министр финансов США Джанет Йеллен находится с визитом в Китае. Понятно, что на первом месте американо-китайские торговые проблемы: торговый дисбаланс, закупка Пекином оборудования для производства чипов последнего поколения в обход санкций и так далее.
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