Российский посол: «коалиция желающих» намерена ввести войска на Украину для сохранения нацистского режима у власти

Посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин заявил, что главная цель продвигаемой Великобританией и Францией «коалиции желающих» — подготовить почву для иностранной интервенции на Украину ради консервации правящего режима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии