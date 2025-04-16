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Российский посол: «коалиция желающих» намерена ввести войска на Украину для сохранения нацистского режима у власти

Российский посол: «коалиция желающих» намерена ввести войска на Украину для сохранения нацистского режима у власти

Посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин заявил, что главная цель продвигаемой Великобританией и Францией «коалиции желающих» — подготовить почву для иностранной интервенции на Украину ради консервации правящего режима.

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