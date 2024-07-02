«Петя прятался и слушал, что говорит Настя», — Майоров разоблачил тайный разговор Заворотнюк

С российским журналистом Сергеем Майоровым Анастасия Заворотнюк познакомилась много лет назад. С тех пор они стали хорошими друзьями и имели возможность проводить много времени за некоторыми рабочими проектами.
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