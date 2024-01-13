В Белорусской федерации футбола рассказали, когда пригласят арбитров из России на матчи

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич сообщил, что в организации намерены пригласить российских арбитров к обслуживанию матчей в разгар нового сезона чемпионата, который стартует в марте.
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