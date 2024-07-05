Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

177 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    "Ранее в Госдуме предложили снимать с постов депутатов, поддержавших неэффективных министров." Только депутатов?Депутатам могут з...
  • Владимир
    А что кто-то еще не переписал недвижимость на родственников? Статистику портят, безобразие!Депутатам могут з...
  • Сирена Зиннатуллина через ВидеоMailRu
    Ключевое слово "МОГУТ"!  Обещать, еще не значит исполнить. И еще,  Важен  и Нужен: закон об отмене двойного гражданст...Депутатам могут з...

В Барнауле полицейские сопроводили до больницы отца мальчика, которому оторвало палец

В Барнауле полицейские сопроводили до больницы отца мальчика, которому оторвало палец

Ребенок получил травму во время ремонта мотоцикла Барнаульские автоинспекторы, лейтенанты полиции Руслан Ожаев и Денис Руйкис, сопроводили до больницы подростка, получившего серьезное увечье, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх