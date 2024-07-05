В Барнауле полицейские сопроводили до больницы отца мальчика, которому оторвало палец

Ребенок получил травму во время ремонта мотоцикла Барнаульские автоинспекторы, лейтенанты полиции Руслан Ожаев и Денис Руйкис, сопроводили до больницы подростка, получившего серьезное увечье, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.