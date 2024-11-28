Молодежь Татарстана запустила медиаплатформу о работе госслужащих. Медиаплатформа «Вверх!» – это круглогодичный медиапроект, на котором можно найти полезные видеоролики самых разных форматов: от прямых разговоров с замминистров РТ до обучающих вебинаров.