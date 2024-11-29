На улице Академика Курчатова сбили велосипедиста

В районе Щукино произошло ДТП, в котором пострадал велосипедист. Об этом сообщили сотрудники отдела Госавтоинспекции УВД по Северо-Западном округу — В два часа дня водитель «Шкоды» ехал по улице Академика Курчатова.
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