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Стэмкос выложил фото сыновей в свитерах «Нэшвилла» с 91-м номером: «Мальчики готовы к переезду в Смэшвилл!»

Стэмкос выложил фото сыновей в свитерах «Нэшвилла» с 91-м номером: «Мальчики готовы к переезду в Смэшвилл!»

Экс-капитан «Тампы» в межсезонье перешел в «Предаторс», подписав контракт на 4 года с кэпхитом 8 миллионов долларов.

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