Зеленского заподозрили во вмешательстве в выборы США: Харрис счастлива

В Federalist написали материал о скандальной поездке Зеленского в ПенсильваниюВладимир Зеленский, прибыв в Пенсильванию, не только посетил завод боеприпасов, но и встретился с первыми лицами штата, поддерживающими Камалу Харрис на пост президента США.