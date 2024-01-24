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Этот таинственный мир

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Мы всё ближе к разгадке того, почему мы стареем и как замедлить бег времени

Мы всё ближе к разгадке того, почему мы стареем и как замедлить бег времени

Почему мы стареем? И как мы можем замедлить ход времени? В 2023 году мы приблизились к ответам. Исследования в области долголетия продолжили выявлять основные причины старения в борьбе за снижение возрастных заболеваний и продление здоровья пока наши волосы седеют.

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