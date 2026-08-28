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Живая Кубань

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Мощный поток сорвал туристов с ног у Чертовой купели в Сочи: девушку унесло течением

Мощный поток сорвал туристов с ног у Чертовой купели в Сочи: девушку унесло течением

Мощный поток сорвал туристов с ног у Чертовой купели в Сочи: девушку унесло течениемВ Сочи вторые сутки продолжаются поиски девушки, которую унесло сильным течением в реке Агуре.

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