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«Акрон» дебютирует в РПЛ матчем с «Локомотивом». Тольяттинцы победили с форой (+1.5) на выезде в 24 играх подряд

«Локомотив» примет «Акрон» в первом туре РПЛ. «Локомотив» котируется явным фаворитом за 1.65. Успех гостей оценивается в 5.

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