Бывший тренер «Зенита» Виллаш-Боаш избран президентом «Порту»

В одном из самых титулованных клубов Португалии состоялись президентские выборы. Президента «Порту» раз в четыре года определяют массовым голосованием, в котором на этот раз приняло участие несколько десятков тысяч болельщиков.
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