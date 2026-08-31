Honor показала в России планшет Pad 20 Pro: 165-герцевый «бумажный» матовый экран и Snapdragon 8s Gen 4

Honor впервые показала в России планшет Pad 20 Pro. Премьера прошла на мастер-классе по цифровому рисунку в арт-павильоне «Летний маркет» на Болотной площади в рамках фестиваля «Лето в Москве».
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