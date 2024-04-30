«Неспособность WADA следовать своим правилам подорвала доверие». Спортсмены США призвали к независимому расследованию дела китайских пловцов

Как сообщает Associated Press, Консультативный совет Федерации плавания США и Комиссия спортсменов сборной США составили обращение в адрес Рахула Гупты, который входит в исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) и возглавляет Управление национальной политики США по контролю за оборотом наркотиков.
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