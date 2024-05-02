Юрий Крупнов: Охранники в России – неиспользуемый в экономике ресурс

Экономисты Института исследований и экспертизы ВЭБ предложили для улучшения демографической ситуации в России, среди прочего, оказать меры поддержки трудовой и образовательной миграции, в том числе из стран Африки и Латинской Америки, пишет «Московский комсомолец».
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