Юрий Крупнов: Охранники в России – неиспользуемый в экономике ресурс

Экономисты Института исследований и экспертизы ВЭБ предложили для улучшения демографической ситуации в России, среди прочего, оказать меры поддержки трудовой и образовательной миграции, в том числе из стран Африки и Латинской Америки, пишет «Московский комсомолец».