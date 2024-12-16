Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Путин настроен добить украинскую энергетику

Путин настроен добить украинскую энергетику

В ближайшие месяцы Россия будет массированно бить по Украине. Об этом в эфире видеоблога Ukrlife заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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tsan tsan
Это украинские власти жаждут, чтобы Россия добила украинскую энергетику, поэтому раз за разом провоцируют Россию на новые массированные удары по энергообъектам.  Чего добились украинцы своим ракетным обстрелом аэродрома в Таганроге ? Только очередного бабах по своим энергообъектам.
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21 час.
Юрий Кушнарев
они добиваются теперь только одного: затащить как минимум Европу в войну против нас.Поэтому,после обнуления энергетики,начнётся ор по поводу геноцида населения укрорейха, пиндосы и еврошпана подхватят и нынешние санкции ещё покажутся лёгкой чесоткой.И ввод &quot;миротворческого&quot; контингента будет неизбежен.Они почему-то уверены,что наши их бомбить не будут.Самое тяжёлое ещё впереди.
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16 час.

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