В ближайшие месяцы Россия будет массированно бить по Украине. Об этом в эфире видеоблога Ukrlife заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Путин настроен добить украинскую энергетику
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
tsan tsan
Это украинские власти жаждут, чтобы Россия добила украинскую энергетику, поэтому раз за разом провоцируют Россию на новые массированные удары по энергообъектам. Чего добились украинцы своим ракетным обстрелом аэродрома в Таганроге ? Только очередного бабах по своим энергообъектам.
Ответить
21 час.
Юрий Кушнарев
они добиваются теперь только одного: затащить как минимум Европу в войну против нас.Поэтому,после обнуления энергетики,начнётся ор по поводу геноцида населения укрорейха, пиндосы и еврошпана подхватят и нынешние санкции ещё покажутся лёгкой чесоткой.И ввод "миротворческого" контингента будет неизбежен.Они почему-то уверены,что наши их бомбить не будут.Самое тяжёлое ещё впереди.
Ответить
16 час.
Свежие комментарии