Путин настроен добить украинскую энергетику

Это украинские власти жаждут, чтобы Россия добила украинскую энергетику, поэтому раз за разом провоцируют Россию на новые массированные удары по энергообъектам. Чего добились украинцы своим ракетным обстрелом аэродрома в Таганроге ? Только очередного бабах по своим энергообъектам.

Юрий Кушнарев

они добиваются теперь только одного: затащить как минимум Европу в войну против нас.Поэтому,после обнуления энергетики,начнётся ор по поводу геноцида населения укрорейха, пиндосы и еврошпана подхватят и нынешние санкции ещё покажутся лёгкой чесоткой.И ввод "миротворческого" контингента будет неизбежен.Они почему-то уверены,что наши их бомбить не будут.Самое тяжёлое ещё впереди.