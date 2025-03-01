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Роспотребнадзор поверил воздух после пожара в Адмиралтейском районе

Роспотребнадзор поверил воздух после пожара в Адмиралтейском районе

Роспотребнадзор Санкт-Петербурга совместно с Центром гигиены и эпидемиологии провели исследование качества атмосферного воздуха в местах жилой застройки Адмиралтейского района после пожара на улице Курляндской.

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