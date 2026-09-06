Мэр Горловки Приходько сообщил о ранении четырех жителей при налете БПЛА

В Донецкой народной республике (ДНР) четыре жителя Горловки были ранены при налете украинского БПЛА, написал в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.
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