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FiNE NEWS

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Кремль положительно оценил миротворческие усилия США по украинскому урегулированию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что полноценного сотрудничества между Россией и США на данный момент нет, однако американская сторона предпринимает миротворческие усилия по украинскому урегулированию.

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