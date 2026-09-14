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Цены на золото падали 14 сентября из-за прогнозов по росту инфляции и ставок ФРС

Цены на золото падали 14 сентября из-за прогнозов по росту инфляции и ставок ФРС

Торговая неделя 14 сентября началась снижением цен на золото на фоне резкого роста стоимости нефти, усилившего опасения по поводу ускорения инфляции.

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