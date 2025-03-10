Евросоюз не в состоянии содержать ВСУ численностью 1 млн человек

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции после встречи в Будапеште с министрами энергетики Азербайджана, Болгарии, Грузии и Румынии, заявил, что Евросоюз не сможет содержать армию Украины численностью 1 млн человек, как того добивается от Брюсселя Владимир Зеленский.