Путин заявил о росте товарооборота с Китаем

Товарооборот между Россией и Китаем продолжает расти, несмотря на исходящий извне негатив. Об этом в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита БРИКС заявил президент РФ Владимир Путин.
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