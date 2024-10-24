В ФРГ россиянина обвинили в убийстве двух украинских солдат. «Почувствовал, что национальная гордость задета»

В Германии россиянину предъявили обвинение в убийстве двух украинских солдатBenjamin Westhoff/Global Look Press Прокуратура Мюнхена предъявила гражданину России обвинение в убийстве двух украинских солдат в Баварии в апреле 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии