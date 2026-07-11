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Горючее на грани: как рост цен на АИ-95 в Крыму ударит по карманам водителей

Горючее на грани: как рост цен на АИ-95 в Крыму ударит по карманам водителей

Горючее на грани: как рост цен на АИ-95 в Крыму ударит по карманам водителей Юлия ЧелкановаГубернатор Севастополя Михаил Развожаев на совещании с президентом Владими Путиным сообщил о критической ситуации на топливном рынке полуострова.

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