Саудовский EGO объединяется с российскими технологиями для идентификации водителей

В рамках международной выставки Gitex Africa 2024 в Марокко компания NtechLab, известная своими инновациями в области видеоаналитики, заключила соглашение о сотрудничестве с саудовской компанией EGO, предоставляющей услуги заказа такси.
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