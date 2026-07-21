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Царьград

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Пентагон сообщил о 447 раненых военных США в операции против Ирана

Пентагон сообщил о 447 раненых военных США в операции против Ирана

Пентагон сообщил увеличение числа раненых военных США в операции против Ирана до 447 человек. Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении конфликта, однако боевые действия возобновились после атак США и ответных ударов Ирана.

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