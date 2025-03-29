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Выручка Tennisi в 2024 году превысила 4,5 млрд рублей, чистая прибыль снизилась на 1%

Выручка Tennisi в 2024 году превысила 4,5 млрд рублей, чистая прибыль снизилась на 1%

Tennisi опубликовал финансовую отчетность за 2024 год. Выручка букмекера выросла на 8,9% и составила 4,58 млрд рублей.

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