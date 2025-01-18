Пьяный водитель утопил в Фонтанке внедорожник с двумя пассажирами

Всех участников ДТП удалось спасти Сегодня, в ночь на 18 января, автомобиль марки Range Rover, пробив ограждение и повалив светофор на перекрестке набережной Фонтанки у перекрестка с Никольским переулком и Большой Подьяческой улицей, упал в реку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии