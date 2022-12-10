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Брайан Скалабрини: «Нынешние «Селтикс» лучше нашей чемпионской команды 2008 года»

Чемпион НБА 2008 года в составе «Селтикс» Брайан Скалабрини сравнил прославленную команду 14-летней давности с нынешними «кельтами» во главе с Джейсоном Тейтумом и Джейленом Брауном.

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