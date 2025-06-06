Политика как он...
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Политика как она есть

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Ученые восстановили обстоятельства уничтожения Триумфальной арки в Пальмире

Ученые восстановили обстоятельства уничтожения Триумфальной арки в Пальмире

Российские археологи с помощью цифровых технологий восстановили детали подрыва Триумфальной арки в Пальмире, сообщает ТАСС.

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